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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Италия
Хорватия - Италия: обзор матча 24 июня 2024
Хорватия
24.06.2024, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Италия
55'
Л. Модрич
90+8'
М. Дзакканьи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Италия
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Р. Калафьори
90'
+6
Желтая карточка
Н. Фаджоли
90'
+3
Желтая карточка
Р. Калафьори
Желтая карточка
М. Брозович
90'
+1
Замена
Й. Юранович
️️️️
А. Крамарич
90'
Желтая карточка
Й. Станишич
82'
81'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Жоржиньо
81'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
М. Дармиан
Замена
Л. Майер
️️️️
Л. Модрич
80'
Желтая карточка
М. Понграчич
78'
75'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Распадори
Желтая карточка
Л. Иванушец
73'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Ковачич
70'
Замена
И. Перишич
️️️️
Л. Сучич
70'
Желтая карточка
Л. Модрич
60'
57'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Димарко
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
55'
Пенальти не реализован!
Л. Модрич
54'
Замена
А. Будимир
️️️️
М. Пашалич
46'
46'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Л. Сучич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Марко Пашалич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ливакович
2
Станишич
3
Понграчич
4
Гвардиол
6
Шутало
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
21
Сучич
15
Пашалич
9
Крамарич
3-2-2-1-2
1
Доннарумма
13
Дармиан
5
Калафьори
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
11
Димарко
18
Барелла
8
Жоржиньо
10
Пеллегрини
10
Распадори
9
Ретеги
9
Крамарич
22
Юранович
22
Юранович
9
Крамарич
10
Модрич
7
Майер
7
Майер
10
Модрич
8
Ковачич
18
Иванушец
18
Иванушец
8
Ковачич
21
Сучич
14
Перишич
14
Перишич
21
Сучич
15
Пашалич
11
Будимир
11
Будимир
15
Пашалич
10
Пеллегрини
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Пеллегрини
8
Жоржиньо
10
Фаджоли
10
Фаджоли
8
Жоржиньо
11
Димарко
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Димарко
13
Дармиан
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
13
Дармиан
10
Распадори
20
Скамакка
20
Скамакка
10
Распадори
Остались в запасе
Хорватия
Италия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
17
Бруно Петкович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
17
Бруно Петкович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Хорватия - Италия
6
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
18
6
Офсайды
0
2
Количество передач
508
568
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.06
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
38322 из 47800 зрителей (80%)
Где смотреть матч:
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