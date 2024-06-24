Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Хорватии и Италии. Игра состоится 24 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Хорватия: Ливакович, Станишич, Понграчич, Гвардиола, Шутало, Ковачич, Модрич, Брозович, Крамарич, Пасалич, Сучич.

Главный тренер: Златко Далич

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Калафиори, Бастони, Димарко, Жоржиньо, Пеллегрини, Дармиан, Барелла, Распадори, Ретеги.

Главный тренер: Лучано Спаллетти