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    Результаты матчей Евро-2024, 23 июня

    В воскресенье, 23 июня, на Евро-2024 состоялись два матча – заключительные в группе A.

    Германия едва не проиграла Швейцарии. Немцам удалось спасти ничью лишь на 92-й минуте. Под угрозой был их финиш на первом месте в квартете.

    В параллельной встрече Венгрия вырвала победу над Шотландией, забив на 100-й минуте. Это позволило им сохранить шансы на плей-офф. Британцы завершили участие в турнире.

    Результаты Евро-2024 23 июня

    Группа A. 3-й тур

    Швейцария – Германия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ндойе, 28; 1:1 – Фуллкруг, 90+2.

    Шотландия – Венгрия – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Шобот, 90+10.

    Календарь Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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