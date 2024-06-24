Результаты матчей Евро-2024, 23 июня

В воскресенье, 23 июня, на Евро-2024 состоялись два матча – заключительные в группе A.

Германия едва не проиграла Швейцарии. Немцам удалось спасти ничью лишь на 92-й минуте. Под угрозой был их финиш на первом месте в квартете.

В параллельной встрече Венгрия вырвала победу над Шотландией, забив на 100-й минуте. Это позволило им сохранить шансы на плей-офф. Британцы завершили участие в турнире.

Результаты Евро-2024 23 июня

Группа A. 3-й тур

Швейцария – Германия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ндойе, 28; 1:1 – Фуллкруг, 90+2.

Шотландия – Венгрия – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Шобот, 90+10.

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