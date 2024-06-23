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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Венгрия
Шотландия - Венгрия: обзор матча 23 июня 2024
Шотландия
23.06.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Венгрия
90+10'
К. Шобот
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Венгрия
90'
+11
Желтая карточка
К. Шобот
90'
+10
ГОЛ! 0:1!
К. Шобот
Пас отдал
Р. Салаи
Замена
Л. Морган
️️️️
Э. Робертсон
88'
86'
Замена
К. Шобот
️️️️
Б. Болла
86'
Замена
Ж. Надь
️️️️
М. Керкез
Замена
К. МакЛин
️️️️
Э. Ролстон
83'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Б. Гилмор
83'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
Ч. Адамс
77'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. МакГинн
76'
75'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
75'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Дардаи
75'
Замена
М. Адам
️️️️
Б. Варга
61'
Замена
А. Надь
️️️️
К. Стайлс
Желтая карточка
С. Мактоминей
50'
44'
Желтая карточка
А. Шафер
26'
Желтая карточка
В. Орбан
18'
Желтая карточка
К. Стайлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Томми Конвей
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
4
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
16
Маккена
5
Хэнли
13
Хендри
3
Робертсон
22
Ролстон
4
Мактоминей
8
Гилмор
7
МакГинн
8
МакГрегор
10
Адамс
3-2-1-3-1
12
Гулачи
6
Орбан
15
Дардаи
14
Болла
21
Ботка
11
Керкез
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
17
Стайлс
19
Варга
7
МакГинн
17
Армстронг
17
Армстронг
7
МакГинн
3
Робертсон
18
Морган
18
Морган
3
Робертсон
22
Ролстон
23
МакЛин
23
МакЛин
22
Ролстон
8
Гилмор
11
Кристи
11
Кристи
8
Гилмор
10
Адамс
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
10
Адамс
15
Дардаи
4
Салаи
4
Салаи
15
Дардаи
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
17
Стайлс
8
Надь
8
Надь
17
Стайлс
14
Болла
23
Шобот
23
Шобот
14
Болла
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
Остались в запасе
Шотландия
Венгрия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
20
Райан Джек
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
20
Райан Джек
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Шотландия - Венгрия
1
5
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
13
Офсайды
3
5
Количество передач
499
357
Сейвы
4
0
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.19
1.02
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
54000 из 60441 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
Okko
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