Евро-2024. Германия спаслась в матче со Швейцарией на 92-й минуте, Венгрия вырвала победу над Шотландией на 90+10

Закончились матчи 3-го тура Евро-2024 в группе А.
Германия вырвала ничью у Шотландии (1:1). Никлас Фуллкруг спас немцев от поражения на 92-й минуте.
Венгрия победила Шотландию (1:0). Решающий гол на 10-й добавленной минуте забил Кевин Шобот.
Немцы вышли из группы с первого места (7 очков), Швейцария – со второго (5 очков). Венгрия заняла третью строчку с тремя баллами.
Евро-2024. Группа А. 3-й тур
Швейцария – Германия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ндойе, 28; 1:1 – Фуллкруг, 90+2.
Шотландия – Венгрия – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Шобот, 90+10.