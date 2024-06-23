Евро-2024. Германия спаслась в матче со Швейцарией на 92-й минуте, Венгрия вырвала победу над Шотландией на 90+10

Закончились матчи 3-го тура Евро-2024 в группе А.

Германия вырвала ничью у Шотландии (1:1). Никлас Фуллкруг спас немцев от поражения на 92-й минуте.

Венгрия победила Шотландию (1:0). Решающий гол на 10-й добавленной минуте забил Кевин Шобот.

Немцы вышли из группы с первого места (7 очков), Швейцария – со второго (5 очков). Венгрия заняла третью строчку с тремя баллами.

Евро-2024. Группа А. 3-й тур

Швейцария – Германия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ндойе, 28; 1:1 – Фуллкруг, 90+2.

Шотландия – Венгрия – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Шобот, 90+10.

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