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    • Евро-2024. Германия спаслась в матче со Швейцарией на 92-й минуте, Венгрия вырвала победу над Шотландией на 90+10

    Евро-2024. Германия спаслась в матче со Швейцарией на 92-й минуте, Венгрия вырвала победу над Шотландией на 90+10

    Закончились матчи 3-го тура Евро-2024 в группе А.

    Германия вырвала ничью у Шотландии (1:1). Никлас Фуллкруг спас немцев от поражения на 92-й минуте.

    Венгрия победила Шотландию (1:0). Решающий гол на 10-й добавленной минуте забил Кевин Шобот.

    Немцы вышли из группы с первого места (7 очков), Швейцария – со второго (5 очков). Венгрия заняла третью строчку с тремя баллами.

    Евро-2024. Группа А. 3-й тур

    Швейцария – Германия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ндойе, 28; 1:1 – Фуллкруг, 90+2.

    Шотландия – Венгрия – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Шобот, 90+10.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.06.2024 23:58
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    Комментарии (11)
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    kirdykprishel
    1719176612
    Германия спаслась в матче со Швейцарией на 92-й минуте,---- В чем спасение ? Они и без этого выходят в плей офф
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    knikos
    1719176681
    Ипануться ! Статья - счёт 1:1 , а в таблице Германия выиграла 2:1 и имеет 9 очков ... Кто-то забухал ?
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    Semenycch
    1719176765
    Безобразное судейство в отношении сборной Германии в этом матче!
    Ответить
    САНЁК17
    1719177189
    Немцы все равно далеко не пойдут
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1719177270
    Фюллькруг крут, настоящий бомбардир
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