Бубнов предложил подкорректировать правила определения офсайда

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о заключительных матчах 2-го тура группового этапа Евро-2024, прошедших в субботу, и обратил внимание на незасчитанный гол, забитый Ромелу Лукаку.

«Сборная Грузии, скорее всего, не выйдет в плей-офф, всe же им последний матч с португальцами играть. Но дебют на чемпионате Европы у них неплохой получился, думаю, что болельщики будут довольны. Для них уже сам выход на Евро-2024 – достижение. Благодаря чему удалось добиться прогресса? Игроки и раньше здесь появлялись талантливые, теперь же добавили функционально. Причeм как раз за счeт того, что едут в зарубежные европейские чемпионаты, да и к нам, где удаeтся прогрессировать.

Игра с Чехией была хорошего уровня. Преимущество по игре, моментам было у чехов, но грузины их не боялись, действовали на встречных курсах. Хотя могли, конечно, и проиграть, Грузию вратарь здорово выручал. С вратарской линией у них вообще полный порядок, а вот над обороной надо работать. В атаке у них есть Кварацхелия, но не могу сказать, что он ярко играет. Ему соперник большое внимание уделяет, один в один не оставляют. Если бы ещe ему удалось ярче себя проявить, результат мог получиться лучше.

У Португалии слабых мест нет, я их изначально к числу фаворитов турнира относил. Но иногда могут расслабиться, несерьeзно отнестись к матчу. Против Турции настроились, подошли к встрече серьeзно. Но в какой-то мере победить разгромно португальцам помогли сами турки. Случай с автоголом идиотский, здесь просто безалаберность. И защитник пас отдавал не глядя, и вратарь куда-то побежал. Этот гол просто убил команду.

Турция сопротивлялась, конечно, моменты были, но исправить ничего не могли. Любопытный эпизод случился с третьим мячом. Роналду находился в позиции, из которой забил бы в 99,9% случаев, но решил отдать пас на партнeра, который должен 100% забить. И это при счeте 2:0, когда, казалось, можно было самому первый гол на турнире оформить. Но вот не о себе думает, о команде. Думаю, что в отдельно взятой игре плей-офф португальцы способны любого фаворита обыграть.

Бельгия сумела добыть первую победу и обыграть Румынию. Но я бы не сказал, что лучше играли, чем со Словакией. Тогда просто моменты реализовать не могли, да ещe и офсайды. Здесь у Лукаку, кстати, снова гол отменили. Над ним уже смеются, а я думаю, что здесь вопрос к УЕФА и ФИФА, чтобы правила вне игры подкорректировать. Носок оказался вне игры, микроны какие-то, судья не увидел, только за счeт техники зафиксировали. Я считаю, что офсайд считать надо только в том случае, если всe тело игрока находится полностью за линией вне игры.

Говоря про перспективы Бельгии на турнире, не сомневаюсь, что они выйдут дальше. Да, у них сейчас не такой состав, как был раньше, но они проблему осознают, проводят перезагрузку. У них есть перспективные молодые игроки, да и старые лидеры ещe какое-то время смогут приносить пользу», – написал Бубнов.