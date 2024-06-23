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    • Кубок Америки. Венесуэла в большинстве одержала волевую победу над Эквадором

    Кубок Америки. Венесуэла в большинстве одержала волевую победу над Эквадором

    Венесуэла оказалась сильнее Эквадора (2:1) в 1 туре группового этапа Кубка Америки-2024.

    Счет был открыт на 40-й минуте поединка. Точным ударом отметился эквадорский форвард Джереми Сармиенто. Первая половина встречи так и завершилась с минимальным преимуществом Эквадора.

    Но во втором тайме Венесуэле удалось перевернуть ход игры. На 64-й минуте равенство на табло установил Жондер Кадис, играющий на позиции нападающего. Отметим, что в ассистентах выступил экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон. А три очка венесуэльской сборной принес форвард Эдуард Белло, забив на 74-й минуте.

    Отметим, что с 22-й минуты Венесуэла играла в большинстве. Красную карточку получил Эннер Валенсия.

    Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок Америки Групповой этап. 1-й тур

    Эквадор – Валенсия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Белло, 74

    Удаление: Валенсия, 22

    Календарь Кубка Америки

    Результаты Кубка Америки

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    Источник: «Бомбардир»

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