Кубок Америки. Венесуэла в большинстве одержала волевую победу над Эквадором

Венесуэла оказалась сильнее Эквадора (2:1) в 1 туре группового этапа Кубка Америки-2024.

Счет был открыт на 40-й минуте поединка. Точным ударом отметился эквадорский форвард Джереми Сармиенто. Первая половина встречи так и завершилась с минимальным преимуществом Эквадора.

Но во втором тайме Венесуэле удалось перевернуть ход игры. На 64-й минуте равенство на табло установил Жондер Кадис, играющий на позиции нападающего. Отметим, что в ассистентах выступил экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон. А три очка венесуэльской сборной принес форвард Эдуард Белло, забив на 74-й минуте.

Отметим, что с 22-й минуты Венесуэла играла в большинстве. Красную карточку получил Эннер Валенсия.

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.

Кубок Америки Групповой этап. 1-й тур

Эквадор – Валенсия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Белло, 74

Удаление: Валенсия, 22

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