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    Бубнов – об игре испанцев против Италии: «Это нечто!»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре Испания – Италия (1:0), а также встречах группы C во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

    «Словения и Сербия нуждались в победе, но по игре ни одна команда не сумела завладеть весомым преимуществом. Для словенцев упущенный выигрыш однозначно станет трагедией. Сербы молодцы, в концовке они рискнули и спасли ничью, которая позволила продолжить борьбу за выход в плей-офф Евро-2024.

    В заключительном туре группового этапа коллективу Драгана Стойковича нужно обыгрывать датчан, которые неожиданно прибавили и отняли очки у Англии. Но балканской команде катастрофически не хватает скорости при переходе из обороны в атаку, добиться успеха будет тяжело.

    Второй матч группы C показал, что Англия относится к сильнейшим сборным Европы, но в число претендентов на кубок еe включать не стоит. В первую очередь, это связано с игровой философией Саутгейта. В сборной собраны одни звeзды, которые вынуждены играть в слишком осторожный футбол.

    Но англичане способны на большее. Дайте эту сборную Гвардиоле – и она будет играть в совершенно другой футбол. При этом тренеру «Манчестер Сити» хватило бы этих же игроков. Если бы Пеп сам формировал команду, то он мог привлечь и других футболистов. Атакующий потенциал того же Грилиша пригодился бы в матче с Данией.

    Игра в исполнении испанцев – это нечто! Если сравнивать с предыдущим их матчем на турнире, то они значительно прибавили чисто по игре, хоть и забили меньше. Было видно, что они получали удовольствие от игры. У итальянцев просто не было шансов на победу. Ямаль и Уильямс – красавцы. При таком качестве футбола испанцы должны претендовать на титул.

    С такой игрой у команды Спаллетти может и четвертьфинала не случиться. Соперники еe просто возили. Это истинный уровень команды с Апеннинского полуострова на сегодня. Атаки испанцев просто вскружили итальянцам голову. Если бы не Доннарумма, то неизвестно, с каким бы крупным счeтом закончилась эта встреча. Могло штук пять голов влететь.

    Большое количество автоголов на чемпионате – это, конечно, аномалия. Но на этом турнире команды слишком глубоко садятся в оборону, защищаясь в первую очередь не качеством, а количеством. Не должно быть столько игроков в штрафной площади. Они закрывают обзор вратарю, а также увеличивают риск неприятного рикошета.

    Есть и глупые автоголы. Тут можно говорить о недостатке мастерства или неправильно принятом решении. Те же испанцы в матче с Италией показали, как нужно эффективно пресекать атаки в опорной зоне», – написал Бубнов.

    • Испания стала второй командой вслед за Германией, досрочно завоевавшей путевку в 1/8 финала чемпионата Европы.
    • Обе игры группы C (Словения – Сербия и Дания – Англия) закончились вничью 1:1.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1719076337
    Да там договорняк был) Италия след игру вынесет с крупным счётом соперника! По Рен ТВ передали
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