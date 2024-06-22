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    • Стали известны стартовые составы на матч Грузия – Чехия: 22 июня

    Стали известны стартовые составы на матч Грузия – Чехия: 22 июня

    Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Грузии и Чехии. Игра состоится 22 июня, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    Грузия: Мамардашвили, Двали, Кашья, Кверквелия, Какабадзе, Кочорашвили, Давиташвили, Меквабишвили, Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

    Главный тренер: Вилли Саньоль

    Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчий, Цоуфал, Провод, Юрасек, Соучек, Гложек, Шик, Черны.

    Главный тренер: Иван Гашек

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1719060048
    Прикольно..Список Грузии в две строки, а у Чехии в одну. Фамилии грузинские длиииииииинные.) А так Хвича в старте, Шик в старте. Ждем битву.
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