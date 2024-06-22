Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Грузии и Чехии. Игра состоится 22 июня, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Грузия: Мамардашвили, Двали, Кашья, Кверквелия, Какабадзе, Кочорашвили, Давиташвили, Меквабишвили, Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.
Главный тренер: Вилли Саньоль
Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчий, Цоуфал, Провод, Юрасек, Соучек, Гложек, Шик, Черны.
Главный тренер: Иван Гашек