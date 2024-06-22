Расписание матчей Евро-2024, 22 июня

В субботу, 22 июня, на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча 2-го тура группового этапа.

Откроют игровой день Грузия и Чехия. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Гамбурге на «Фолькспаркштадион», который вмещает более 57 тысяч зрителей. Обе сборные стартовали на турнире с поражений.

В 19:00 по московскому времени начнется матч между Турцией и Португалией. Обе команды победили в первом туре и претендуют на досрочный выход в плей-офф континентального первенства. Игру примет дортмундская «Сигнал Идуна Парк», рассчитанная на 81+ тысяч болельщиков.

В заключительной субботней встрече Бельгия сразится с Румынией. Они стартуют в 22:00 мск на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне. Бельгийцы потерпели сенсационное поражение от Словакии и теперь не имеют права на ошибку. Румыны тоже удивили, разгромив Украину, и теперь не считаются «мальчиками для битья».

Расписание Евро-2024 на 22 июня

Грузия – Чехия: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

Турция – Португалия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Бельгия – Румыния: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport