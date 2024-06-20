Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Испании и Италии. Игра состоится 20 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Руис, Педри, Родри, Ямаль, Уильямс, Мората.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Италия: Доннарума, Димарко, Калафиори, Ди Лоренцо, Бастони, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Кьеза, Барелла, Скамакка.
Главный тренер: Лучано Спаллетти