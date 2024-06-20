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    Губерниев назвал пять главных видов спорта в стране

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев перечислил пять главных видов спорта в России. Футбол – на первом месте.

    «Футбол – вид спорта номер один в стране. Это уже по умолчанию. Но сейчас, действительно, есть виды спорта, которые оставляют Россию на плаву. Я отмечу пять главных. Это футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и слава богу, с того момента, как «Матч ТВ» стал показывать лыжные гонки, лыжи тоже таковыми стали. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию.

    Остальным видам спорта нужно продолжать тянуться и развиваться. Мы делаем для этого максимум, я как журналист. Еще легкая атлетика. Недавно проходила неделя легкой атлетики в Москве. Забег на Никольской, Мемориал Братьев Знаменских. Центр Москвы был переполнен, как на чемпионате мира. Люди приходили смотреть, и я хочу сказать, что королеву спорта нужно снова короновать», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:36
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    Комментарии (14)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1718894998
    Открытие какое сделал, а то без тебя не знают.
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    shahor
    1718895093
    Какую всё-таки ахинею он несёт.Достаточно посмотреть посещаемость матчей по баскетболу и хоккею с мячом.А потом на биатлон поглядеть...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718895138
    Футбол и хоккей без вопросов. ММА и волейбол точно в пятерке.Чемпионаты водокачки по ММА собирают залы,в отличие от ЧР по лыжам или биатлону например
    Ответить
    ...короче
    1718895249
    ...ну, наверное здесь у каждого будет свой, индивидуальный рейтинг...
    Ответить
    Таврида
    1718895308
    Крикет, гольф, бейсбол, "чапаев" и этот, где лед постоянно швабрами моют.
    Ответить
    Цугундeр
    1718895337
    Про весло своё забыл ..
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1718897290
    Кажется если не сегодня уже то хоккей номер один,просто о нем меньше кричат,а посещаемость отличная
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    BRO_football
    1718897346
    Пока в России тенденция к спорту такая: 1. Футбол 2. Хоккей 3. Любой спорт, где 2 мужика в трусах обнимают друг друга и иногда бьют друг друга
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