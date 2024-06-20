Губерниев назвал пять главных видов спорта в стране

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев перечислил пять главных видов спорта в России. Футбол – на первом месте.

«Футбол – вид спорта номер один в стране. Это уже по умолчанию. Но сейчас, действительно, есть виды спорта, которые оставляют Россию на плаву. Я отмечу пять главных. Это футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и слава богу, с того момента, как «Матч ТВ» стал показывать лыжные гонки, лыжи тоже таковыми стали. Пять китов, которые держат на плаву спортивную Россию.

Остальным видам спорта нужно продолжать тянуться и развиваться. Мы делаем для этого максимум, я как журналист. Еще легкая атлетика. Недавно проходила неделя легкой атлетики в Москве. Забег на Никольской, Мемориал Братьев Знаменских. Центр Москвы был переполнен, как на чемпионате мира. Люди приходили смотреть, и я хочу сказать, что королеву спорта нужно снова короновать», – сказал Губерниев.