Реакция Губерниева на отставку Карпина из «Ростова»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил уход Валерия Карпина из «Ростова».
«Если Карпин действительно намерен сосредоточиться на работе в сборной, значит, ему и Российскому футбольному союзу известно нечто большее, чем нам. Значит, это косвенный признак того, что мы вернемся в ближайшее время.
Если Карпин ушел из «Ростова», чтобы сконцентрироваться на работе в сборной, и если мы никуда на самом деле не возвращаемся, то нахрена это надо? А если возвращаемся, то это надо очень сильно.
Поэтому будем следить за развитием событий, но, как мне кажется, это еще один признак того, что мы вернемся. А если большие стороны на высоких полях сейчас договорятся по поводу мирных соглашений, то мы вернемся в течение недели. И футбол будет первым или вторым. А биатлон все равно последним», – сказал Губерниев.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.