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  • Губерниев отреагировал на скорый приезд иностранных арбитров в РПЛ: «Подтянем судей из КНДР, Кубы»

Губерниев отреагировал на скорый приезд иностранных арбитров в РПЛ: «Подтянем судей из КНДР, Кубы»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что судить матчи РПЛ будут иностранцы.

«Я думаю, нас ещe ждут арбитры из США, они объединятся с арбитрами из Саудовской Аравии и будут работать на благо российского спорта. Сейчас самое главное, чтобы арбитры из Саудовской Аравии работали в РПЛ. Каманцев абсолютно прав. Мы ещe подтянем арбитров из США, КНДР, Китая, Кубы, белорусы подтянутся, а там, глядишь, и кто-то из Европы тоже. Потому что мы же уже будем центром притяжения после того, как к нам приедут арбитры из Саудовской Аравии.

Поэтому Павел Каманцев абсолютно прав, я всe это поддерживаю. Другой вопрос, что, может быть, и на его место придут руководители из Саудовской Аравии, из Эр-Рияда», – сказал Губерниев.

  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.
  • Последний тур пройдет в мае.
  • Лидерство делят «Краснодар» и «Зенит».

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Источник: Metaratings

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Комментарии (1)
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...короче
1740403378
...и комментаторами на Газ ТВ, тоже саудиты будут. Суши вёсла, Митя!)...
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