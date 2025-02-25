Губерниев оценил перспективы «Ростова» без Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что ждет «Ростов» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

Преемником Карпина стал его многолетний помощник Джонатан Альба, ранее работавший главным аналитиком.

«Жизнь покажет, что будет с «Ростовом» после ухода Карпина. 50 на 50.

Ничего страшного с клубом не случится, всe у них будет нормально», – считает Губерниев.