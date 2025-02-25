Губерниев оценил перспективы «Ростова» без Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что ждет «Ростов» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.
- Преемником Карпина стал его многолетний помощник Джонатан Альба, ранее работавший главным аналитиком.
«Жизнь покажет, что будет с «Ростовом» после ухода Карпина. 50 на 50.
Ничего страшного с клубом не случится, всe у них будет нормально», – считает Губерниев.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.