Расписание матчей Евро-2024, 20 июня

20 июня на чемпионате Европы-2024 продолжатся матчи 2-го тура группового этапа.

В первой встрече дня в группе С Словения встретится с Сербией. Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». На период Евро-2024 он называется «Мюнхен Футбол Арена» и готов принять 66 тысяч зрителей. Ранее тут прошли матчи Германия – Шотландия (5:1) и Румыния – Украина (3:0).

Далее в той же группе Дания встретится с Англией. Матч пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк». На период Евро-2024 он носит название «Франкфурт Арена» и готов принять 47 тысяч зрителей. Ранее тут прошла встреча Бельгия – Словакия (0:1).

В вечернем матче в группе B сыграют Испания и Италия. Встреча состоится в Гельзенкирхене на «Велтинс Арене». На период Евро-2024 стадион называется «Арена Ауфшальке». Его вместимость составляет 50 тысяч мест. Ранее на нем провели матч Сербия – Англия (0:1).

Расписание Евро-2024 на 20 июня

Словения – Сербия: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

Дания – Англия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Испания – Италия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»