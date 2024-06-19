Результаты матчей Евро-2024, 18 июня

Во вторник, 18 июня, на Евро-2024 состоялись два матча.

Сборная Грузии забила свой первый гол в истории турнира, но все равно проиграла Турции (1:3).

Португалия с Криштиану Роналду вырвала победу над Чехией (2:1).

Результаты Евро-2024 18 июня

Турция – Грузия – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мюлдюр, 25; 1:1 – Микаутадзе, 32; 2:1 – Гюлер, 65; 3:1 – Актюркоглу, 90+7.

Португалия – Чехия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Провод, 62; 1:1 – Гранац, 69 (в свои ворота); 2:1 – Консейсау, 90+2.

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