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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Чехия
Португалия - Чехия: обзор матча 18 июня 2024
Португалия
18.06.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Чехия
69'
Р. Гранац (АГ)
90+2'
Ф. Консейсау
62'
Л. Провод
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Чехия
Желтая карточка
Ф. Консейсау
90'
+3
90'
+3
Замена
Т. Хоры
️️️️
Т. Голеш
ГОЛ! 2:1!
Ф. Консейсау
Пас отдал
П. Нету
90'
+2
Замена
П. Нету
️️️️
Н. Мендеш
90'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ж. Канселу
90'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Витинья
90'
79'
Замена
П. Шевчик
️️️️
П. Шулц
79'
Замена
А. Барак
️️️️
Л. Провод
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Гранац
69'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
Д. Далот
63'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Леау
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
Л. Провод
Пас отдал
В. Цоуфал
61'
Замена
М. Хытил
️️️️
П. Шик
60'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Кухта
57'
Желтая карточка
П. Шик
Желтая карточка
Р. Леау
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
7
Павел Шулц
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
23
Витезслав Ярош
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Антонин Барак
АП
18
Матей Юрасек
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
3
Пепе
19
Мендеш
20
Канселу
23
Витинья
7
Леау
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
4-2-2-2
16
Станек
21
Дудера
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
22
Соучек
7
Шулц
17
Провод
11
Кухта
10
Шик
2
Далот
3
Инасиу
3
Инасиу
2
Далот
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
7
Леау
21
Жота
21
Жота
7
Леау
19
Мендеш
17
Нету
17
Нету
19
Мендеш
23
Витинья
14
Консейсау
14
Консейсау
23
Витинья
7
Шулц
8
Шевчик
8
Шевчик
7
Шулц
11
Кухта
20
Лингр
20
Лингр
11
Кухта
17
Провод
7
Барак
7
Барак
17
Провод
10
Шик
13
Хытил
13
Хытил
10
Шик
3
Голеш
19
Хоры
19
Хоры
3
Голеш
Остались в запасе
Португалия
Чехия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Матей Коварж
ВР
23
Витезслав Ярош
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
18
Матей Юрасек
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
23
Витезслав Ярош
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Влчек
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
18
Матей Юрасек
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Португалия - Чехия
2
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
0
Нарушения
6
9
Офсайды
3
1
Количество передач
706
254
Сейвы
0
7
Точность передач %
87
64
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.43
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
38421 из 47800 зрителей (80%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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