Сборная Португалии одержала волевую победу над Чехией в рамках первого тура группового этапа чепмионата Европы, итоговый счет 2:1.

1-й тайм

Игроки сборной Чехии после стартового свистка сразу рванули к воротам Португальцев и пытались создать момент для взятия ворот, но этого не произошло. На 8-й минуте Леау на чужой половине поля в подкате здорово перехватил мяч, затем красиво обыграл соперника и от левого угла штрафной площади выполнил подачу на Роналду, который с 8 метров неточно пробил головой, сразу после этого в следующей атаке Леау эффектно обыграл Цоуфала, слева ворвался в штрафную площадь и прострелил во вратарскую, но Крейчи успел подставить ногу.

Затем игра успокоилась и проходила с преимуществом Португальцев, но это не приводило к серьезным опасным моментам. На 23-й минуте Бруну Фернандеш с 20 метров нанес плотный удар и после небольшого рикошета от Провода мяч пролетел чуть выше перекладины.

На 25-й минуте роскошная быстрая атака удалась Португальцам, Бруну Фернандеш справа зряче вырезал прострел в штрафную площадь, а там буквально шага не хватило Леау, чтобы замкнуть прострел с 8 метров!

На 32-й минуте Бруну Фернандеш отдал тончайший пас в штрафную площадь, вскрыв оборону Чехии! Роналду по центру вывалился один на один с вратарем, но Станек отбил удар. Затем Витинья хлестко пробил с 18 метров, но Станек намертво забрал мяч. Через минуту Роналду пяткой эффектно отдал на Витинью, который с соперником на плечах вываливался к воротам, но пробить ему не дали.

После этого на 10 минут матч успокоился и проходил с небольшим преимущество Португалии, но на 44-й минуте была затяжная позиционная от Португальцев! В итоге с соперником на плечах здорово развернулся и с 14 метров плотно пробил в ближний угол. Станек отбил прямо перед сбой, но партнеры подстраховали голкипера, выбив мяч!

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2-й тайм

Начала второго тайма прошло с преимуществом сборной Португалии, они больше владели мячом, создавали напряжение у ворот Чехов. На 56-й минуте затяжная атака в исполнении Португальцев привела к подаче с правого фланга в штрафную площадь, там Роналду в мощном прыжке пробил головой метров 8, но угодил мяч в Голеша. На 57-й минуте Роналду бил опасный штрафной, но угодил прямо в руки голкиперу сборной Чехии.

На 62-й минуте матча редкая затяжная атака в исполнении Чехии принесла результат, Цоуфал на правом фланге хорошо поборолся в атаке и прострелил в штрафную площадь. Затем Дудера подобрал отскок, а затем навесил в штрафную площадь, где Пепе сыграл головой, а Цоуфал подобрал мяч и покатил назад на Провода, который в касание с 18 метров нанес идеальный удар, послав мяч в дальний угол рикошетом от штанги и Чехия сенсационно вышла вперед.

Смотреть гол Провода.

Через 7 минут после забитого гола, Португали смогли отыграться, полетел мягкий заброс на дальнюю штангу, где Нуну Мендеш выиграл воздух у Цоуфала и головой скинул во вратарскую, а там Станек в прыжке выбивал мяч, который угодил в ногу Гранацу и затем залетел в ворота.

Смотреть автогол Гранаца.

После забитого мяча Португальцы пошли забивать второй и начали поддавливать Чехов. На 72-й минуте Силва слева ворвался в штрафную площадь и с 13 метров мощно пробил по воротам, но Станек справился. К 75-й минуте матча статистика ударов 14:3 в пользу Португальцев.

На 82-й минуте матча удар Шевчика с 14 метров накрыл Рубен Диаш, но первым на отскоке был Соучек, который с 16 хлестко пробил совсем рядом с правой штангой.

На 87-й минуте матча с правого фланга полетела подача на дальнюю штангу. Там Роналду с линии вратарской пробил головой в дальнюю штангу, а первым на отскоке был Жота, головой переправив мяч в сетку. Но в итоге арбитры отменили гол, зафиксировав миллиметровый оффсайд у Роналду

На второй дополнительной минуте матча Португальцы забили свой победный мяч, после выхода на замену быстро забивает Консейсау.

Смотреть гол Консейсау.

Полный видеообзорматча можно посмотреть на RUTUBE.