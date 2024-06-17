Ташуев сравнил составы сборных России и Украины

Российский тренер Сергей Ташуев оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я смотрел игру Румыния – Украина. Было очень много авансов во время матча – ощущение, что украинцы пресытились футболом.

Эта сборная раньше всегда выделялась яркой игрой – борьба до последнего момента, прессинг Лобановского, уверенная игра в защите.

А сегодня Украина вышла поиграть в футбольчик без огонька в глазах и организационной игры. Впечатления не особо приятные. Румыны выиграли по делу», – сказал Ташуев.

Также он сравнил составы сборных России и Украины.

«Как можно сравнивать нашу сборную с Украиной, если мы даже контрольные матчи не играем? Мы просто выходим играть выставочные матчи.

Немного неэтично сравнивать такие игры с матчами на Евро, хоть наша национальная команда и показывала хорошую игру с Сербией и Камеруном.

Во время просмотра сегодняшней игры у меня появились мысли в голове, что наша команда играет интереснее сборной Украины – в организации игры и настрое, особенно в последних матчах – например, с Камеруном. А это были лишь товарищеские матчи, а не контрольные.

Если говорить про имена в сборных Украины и России, я бы сказал, что у нас не все так плохо – мы точно не слабее! У украинцев, например, Мудрик – это очень распиаренный футболист: есть скорость, дриблинг, но он не на уровне Ямаля.

По именам мы не слабее сборной Украины – это 100 процентов. Но играет в любом случае команда, а не индивидуальные игроки», – заявил Ташуев.