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    • «Обосрались по полной!»: Быстров подвел итоги матча Румыния – Украина

    «Обосрались по полной!»: Быстров подвел итоги матча Румыния – Украина

    Владимир Быстров оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

    • Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «На Евро нельзя ходить пешком и обыгрывать любые команды. В Украине об этом не знают? Звезды должны выходить и показывать все на футбольном поле, а не что-то всем рассказывать в интервью.

    Украинцы сегодня обосрались по полной! Ни один их футболист не сыграл на должном уровне. Ощущение, будто украинские футболисты вышли не на матч Евро, а на чемпионат водокачки.

    А румыны сыграли великолепно на фоне ходячих украинцев, которые бродили по полю пешком, перекатывали поперек мяч и играли без ворот. Сборная Румынии в каждом малейшем эпизоде полностью обыграла команду Украины», – сказал Быстров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии (6)
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    ...короче
    1718640836
    ... конкретно, по-пацански - от В.Быстрова!)...
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    Semenycch
    1718642584
    Быстров образованием и культурой не замучен?
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    кaстрюлька
    1718642749
    Дали в шаровары
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    qwertyйцукен
    1718643095
    Не знал что и Быстров болеет, внимательно наблюдает за игрой Украины. Гы гы
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    Александр52
    1718643284
    Быстров хотя бы в школу ходил? Есть нормы приличия, даже футбольная культура есть. Если телевизионный человек допущен к эфиру , но пользуется жаргоном, ему там нет места. Сайт читают дети, и Быстрову нечего здесь делать. А для чего существуют модераторы?
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