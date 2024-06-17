«Обосрались по полной!»: Быстров подвел итоги матча Румыния – Украина

Владимир Быстров оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«На Евро нельзя ходить пешком и обыгрывать любые команды. В Украине об этом не знают? Звезды должны выходить и показывать все на футбольном поле, а не что-то всем рассказывать в интервью.

Украинцы сегодня обосрались по полной! Ни один их футболист не сыграл на должном уровне. Ощущение, будто украинские футболисты вышли не на матч Евро, а на чемпионат водокачки.

А румыны сыграли великолепно на фоне ходячих украинцев, которые бродили по полю пешком, перекатывали поперек мяч и играли без ворот. Сборная Румынии в каждом малейшем эпизоде полностью обыграла команду Украины», – сказал Быстров.