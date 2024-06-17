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    Гончаренко прокомментировал поражение Украины от Румынии

    Бывший тренер клубов РПЛ Виктор Гончаренко оценил результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

    • Украинцы разгромно проиграли со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «Счет неожиданный, мы ожидали большего от сборной Украины. В первом тайме у украинцев было много передач за спину, они не могли найти лазейки короткими пасами.

    Оборона Румынии качественно действует, длинные передачи не доходили. Может, стоило играть между линиями. Когда разыгрываешь мяч от своих ворот, стоит ожидать гол вследствие прессинга. Пропустили второй.

    Надо отметить, что такая ошибка не характерна для Лунина. Это стало ударом для сборной Украины. Украина выпустила двух высокорослых форвардов, но играла низом. Не смогли выжать один гол.

    Вообще, тренд этого Евро – у всех команд хорошая реализация. С минимума шансов забивается много голов», – сказал Гончаренко в эфире Okko.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1718643738
    Грамотный анализ от специалиста , болеющего за Украину.
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