Сборная Нидерландов обыграла Польшу в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:1.

1-й тайм

В первом тайме Нидерланды с первых минут владели мячом, но счет открыла Польская сборная. Имея большое количество моментов подопечные Кумана все же смогли сравнять.

Гол Букса.

Зелински подавал угловой с левого фланга и здорово навесил на ближнюю штангу, где Букса выиграл воздух у Дюмфриса и Ван Дейка, головой технично подрезав мяч в дальний угол.

Гол Гакпо.

Верман на чужой половине поля отдал неточный пас, голландцы здорово включились в высокий прессинг, заставив соперников сыграть навынос. В итоге Аке на чужой половине поля перехватил мяч. Мяч получил Гакпо, который пробил с 23 метров с рикошета от Саламона.

2-й тайм

Во второй половине Нидерланды не сбавляли темп, команда все также больше владела мячом и активно атаковала ворота Польши.

Гол Вегхорста.

Во втором тайме Нидерланды смогли выйти вперед. Аке на чужой половин поля здорово открылся между линиями и затем отдал тончайший пас в штрафную площадь, где Беднарек не сумел перехватить мяч. Вегхорст из-под Саламона с 7 метров ударом в касанием поразил ворота Щесны!

Полный видеообзор матча можно посмотреть на «Okko».

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