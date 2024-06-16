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    • Обзор матча Польша – Нидерланды голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Польша – Нидерланды голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Нидерландов обыграла Польшу в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:1.

    1-й тайм

    В первом тайме Нидерланды с первых минут владели мячом, но счет открыла Польская сборная. Имея большое количество моментов подопечные Кумана все же смогли сравнять.

    Гол Букса.

    Зелински подавал угловой с левого фланга и здорово навесил на ближнюю штангу, где Букса выиграл воздух у Дюмфриса и Ван Дейка, головой технично подрезав мяч в дальний угол.

    Гол Гакпо.

    Верман на чужой половине поля отдал неточный пас, голландцы здорово включились в высокий прессинг, заставив соперников сыграть навынос. В итоге Аке на чужой половине поля перехватил мяч. Мяч получил Гакпо, который пробил с 23 метров с рикошета от Саламона.

    2-й тайм

    Во второй половине Нидерланды не сбавляли темп, команда все также больше владела мячом и активно атаковала ворота Польши.

    Гол Вегхорста.

    Во втором тайме Нидерланды смогли выйти вперед. Аке на чужой половин поля здорово открылся между линиями и затем отдал тончайший пас в штрафную площадь, где Беднарек не сумел перехватить мяч. Вегхорст из-под Саламона с 7 метров ударом в касанием поразил ворота Щесны!

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на «Okko».

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    Источник: «Бомбардир»

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