Расписание матчей Евро-2024 16 июня

16 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

Откроют день Польша и Нидерланды из группы D. Встреча пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, вмещающем 57 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Затем встретятся Словения и Дания из группы С. Игра состоится на стадионе «МХПАрена» в Штутгарте (вместимость – 60441 зритель). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Закроют день сборные Сербии и Англии. Их игра пройдет на «Фелтинс Арене» в Гельзенкирхене. (вместимость – 61973 человека). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание Евро-2024 на 16 июня

Польша – Нидерланды: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

Словения – Дания: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Сербия – Англия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»