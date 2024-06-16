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    Расписание матчей Евро-2024 16 июня

    16 июня на чемпионате Европы-2024 состоятся три матча.

    Откроют день Польша и Нидерланды из группы D. Встреча пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, вмещающем 57 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

    Затем встретятся Словения и Дания из группы С. Игра состоится на стадионе «МХПАрена» в Штутгарте (вместимость – 60441 зритель). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

    Закроют день сборные Сербии и Англии. Их игра пройдет на «Фелтинс Арене» в Гельзенкирхене. (вместимость – 61973 человека). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

    Расписание Евро-2024 на 16 июня

    Польша – Нидерланды: начало – 16:00 мск, прямая трансляция – Okko

    Словения – Дания: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Сербия – Англия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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