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    Мостовой поделился ожиданиями от Евро-2024

    Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой считает главными претендентами на победу на Евро-2024 Францию, Англию, Португалию и Испанию.

    «С прогнозами у меня неплохо. Как-то два года подряд становился лучшим прогнозистом во многих изданиях, которые обращались. Помню, предсказал, что финал Лиги чемпионов «Милан»«Ливерпуль» в основное время закончится вничью. Даже когда «Милан» вел после первого тайма 3:0, в своем прогнозе не разочаровался. Чем все закончилось – помните? 3:3! Я, правда, ставил на 2:2.

    Но вот с этим чемпионатом Европы у меня сложности. Назвать ни чемпиона, ни пару финалистов не могу. В голове четыре команды, которые, что называется, «могут». Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой. Просто замотали!

    Мне пересказали прогноз Моуринью – мол, в финале Португалия победит Англию. Что ж, мыслим в одном направлении! В этом прогнозе меня смущает лишь одно: эти две сборные могут столкнуться до финала. Так что, надеюсь, Жозе хорошо изучил сетку. Еще Моуринью говорил, что лучшим игроком на Евро станет Беллингем. Но вот в такое мне категорически не верится. Слишком фантастический расклад для 20-летнего парня. Перебор!

    Англия мне кажется одной из самых сбалансированных команд. Во всякой линии – хорошо. Полузащита просто замечательная, впереди роскошный нападающий – Кейн. Как раз то, чего не хватает Германии. Забивать некому! Нет отличного форварда! Что им может помочь, кроме родных стен, – не представляю. Хотя и стены – это уже немало. Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м – 10 лет без побед, целое поколение сошло!

    Матч открытия против шотландцев Германия выиграет, в этом не сомневаюсь. Даже ничья меня поразит.

    Для меня большая загадка хорваты. На последних турнирах забирались очень высоко. Смогут ли сейчас? Модрич, конечно, величайший – но возраст... Я присматриваюсь к этой команде – вроде ничего, обыграли Португалию в товарищеском матче. Но у них в группе Испания и бедная Италия, которая пропустила уже два чемпионата мира. Выйдут ли хорваты из группы? Большой вопрос! Хотя я задаю самому себе вопрос: разве они слабее Испании и Италии? Отвечаю – нет, не слабее. А вот Италию в полуфинале я никак не вижу», – написал Мостовой.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
    • В первом матче турнира хозяева сыграют с Шотландией. Начало в 22:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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