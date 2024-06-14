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    Мостовой допустил, что его внесли в черный список

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал предположение о том, почему его не приглашают на работу в российском футболе.

    «Я знаю, как обсуждают каждую мою фразу. В том числе и недавнюю: «Могу закончить тренерскую карьеру, так и не начав». Честно скажу: сегодня я не уверен, что начну! Тут и с интуицией советоваться не надо, ясно – время идет, я уже не молодой...

    Вот такая у меня судьба. Кто-то меняет команды одну за другой, а кто-то был крутым футболистом, закончил 20 лет назад – и ни разу не побывал ни в какой должности в нашем футболе. Считаю, это не совсем правильно.

    Мне 55 – но в душе меньше 40. Это точно. Играю до сих пор во все – футбол, хоккей, теннис, падел... Вот так с детства. Когда выходишь в хоккее против 30-летних, ничем им не уступаешь физически, а в мозгах еще и превосходишь – вот здесь охватывает радость: а ты еще в порядке! При этом всю жизнь играл с тяжелой травмой. Через боль. Травмирован позвоночник. Представляете, каким бы я футболистом был, если б не это?!

    Самому себе я задаю вопрос – почему не тренирую? Почему не зовут? Нахожу ответ. Уехал я рано, как только развалился Советский Союз. В чемпионатах России у меня ни одного матча. 15 лет провел за границей. Вернулся то ли в 2012-м, то ли в 2013-м. Я уже был человеком Европы! А в России все связи потерялись. Дружба растворилась. А многое в нашем футболе строится на связях, это ясно. Все знали Мостового, помнили. Но смотрели настороженно: а что это за человек вне футбольного поля? Непонятно! Возьмем-ка мы понятного...

    Я допускаю, что существует не то чтобы заговор, но что-то вроде черного списка: этих к работе не подпускать. Вспомните потрясающую молодежную сборную, которая выиграла в 1991-м последний трофей советского футбола – чемпионат Европы. Да и просто феноменально играла. Где эти люди? Мостовой без работы, Канчельскис не нужен, Колыванов тоже, Кобелев нигде, Шалимов... Это же о чем-то говорит? Немного утешает, что мы-то хоть в Европе поиграли по 10-15 лет.

    Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал – звоните! Не звонили. Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать», – написал Мостовой.

    • С конца августа 2023 года он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
    • 55-летний Мостовой формально является тренером команды Fight Nights в Медиалиге. Весной сообщалось, что он продолжает сотрудничество с ней.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (11)
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    R_a_i_n
    1718347274
    Господи, какой же он тугой!
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    ...короче
    1718349008
    ..."Мне 55, но в душе 40"(с). И мысли мои стремительны, как в 13... А желчи, как в 80...
    Ответить
    Цугундeр
    1718349105
    "Мне 55 – но в душе меньше 40." Это точно ? А судя по истеричным воплям , это- апогей пубертатного возраста.
    Ответить
    sochi-2013
    1718349107
    Не читал его бред(заголовка достаточно) и предлагаю внести его в настоящий черный список. Не читать его высеры и ни одного комментария к ним! Может тогда ббр перестанет вываливать его нытьё.
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    Cleaner
    1718349226
    Мостовой, тебя внесли в список НЕАДЕКВАТОВ!!!...)))
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    saf05
    1718351959
    Как надоело его нытьё
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    Таврида
    1718353933
    ЧСВ Мостового просто зашкаливает, хоть бы в ФНЛ что-то показал, но нет, только писдеть умеет.
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    evgevg13
    1718354694
    Не берут, потом что никому пустозвон, да ещё с амбициями не нужен
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1718356702
    Всё верно сказал.
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