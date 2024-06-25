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    • Орлов оценил решение Горшкова перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

    Орлов оценил решение Горшкова перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

    Геннадий Орлов прокомментировал трансфер левого защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

    – Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?

    – Не знаю, не в курсе.

    – Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?

    – Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?

    – На пятом.

    – Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел.

    Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко.

    • Горшкова выкупили за 120 миллионов рублей. Это были отступные в его контракте.
    • Сообщалось, что «Зенит» будет платить игроку 8 млн рублей в месяц после вычета налогов + бонусы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (8)
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    Freyd
    1719314723
    Каждый игрун выбирает свою судьбу сам,хочет сидеть на лавке,ради бога,но и в спартаке ему бы место в основе не гарантировали.
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    NewLife
    1719315222
    "Я бы сейчас в «Спартак» не пошел." А что были приглашения ? В Спартаке чистый воздух, зачем нам вонь из помойки)
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    bset
    1719315488
    Из под вас денежный мешок выдерни - не только зыбко станет, вообще сложится весь ваш бразильский карточный домик.
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    алдан2014
    1719315744
    А тебя в Спартак кто то ,хоть когда то ,звал? До сих пор обидно Гене
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    Kollljan
    1719316874
    Спартак - это шлак.
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