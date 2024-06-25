Орлов оценил решение Горшкова перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

Геннадий Орлов прокомментировал трансфер левого защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».
– Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?
– Не знаю, не в курсе.
– Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?
– Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?
– На пятом.
– Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел.
Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко.
- Горшкова выкупили за 120 миллионов рублей. Это были отступные в его контракте.
- Сообщалось, что «Зенит» будет платить игроку 8 млн рублей в месяц после вычета налогов + бонусы.