Составы сборных России и Беларуси на июльский ретро-матч

7 июля в Минске состоится ретро-матч с участием сборных России и Беларуси.
За российскую сборную сыграют Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Виктор Онопко, Денис Колодин, Юрий Жирков, Андрей Ещенко, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Евгений Алдонин, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Павел Погребняк и Андрей Аршавин.
В составе белорусской команды выступят Александр Сулима, Тимофей Калачев, Эрик Яхимович, Мирослав Ромащенко, Сергей Корниленко, Александр Глеб, Вячеслав Глеб, Сергей Гуренко, Виталий Булыга, Максим Жавнерчик, Андрей Лаврик, Станислав Драгун, Сергей Омельянчук, Роман Василюк, Виталий Родионов, Александр Лухвич и Сергей Яскович.
- Игра будет приурочена ко Дню независимости Беларуси и годовщине освобождения Минска от фашистской оккупации.
- Тренерами сборной России будут Валерий Газзаев и Юрий Семин, Беларуси – Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.