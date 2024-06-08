Сафонов отреагировал на новость о запрете на выезд из России

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов не стал подтверждать, что у него появились проблемы с законом.

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

– Те новости, которые сегодня появились про тебя – застали врасплох? Или ты был готов?

– Какие новости?

– Что тебя не выпустят из России из-за задолженности в 60 миллионов рублей.

– Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано – слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать.

Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть – что они напишут в следующий раз.