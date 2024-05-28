Слишкович сказал, когда «Спартак» станет чемпионом

Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги выступлений команды в минувшем сезоне.

– Какие вы сделали выводы по «Спартаку» в уже прошедшем сезоне?

– Непростой сезон для «Спартака» – бывали и хорошие, и плохие моменты. К сожалению, клуб решил заменить тренера и поставить меня на последние два месяца. У нас была цель – выиграть Кубок России, но это не получилось сделать. То, что «Спартак» не играет в финале Кубка России и какое место мы заняли в итоге в турнирной таблице, – не очень хорошо, довольными мы быть не можем, работая в таком большом клубе.

Я уверен, что «Спартак» выиграет следующий сезон. Клуб взял нового тренера, и руководство понимает, каких футболистов, на какие позиции нужно взять. Новый спортивный директор пришел в команду только полгода назад, но сейчас он понимает ситуацию в клубе на 100 процентов. Уверен, новый тренер со спортивным директором проделают хорошую работу.