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Слишкович сказал, когда «Спартак» станет чемпионом

28 мая 2024, 13:30
14

Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги выступлений команды в минувшем сезоне.

– Какие вы сделали выводы по «Спартаку» в уже прошедшем сезоне?

– Непростой сезон для «Спартака» – бывали и хорошие, и плохие моменты. К сожалению, клуб решил заменить тренера и поставить меня на последние два месяца. У нас была цель – выиграть Кубок России, но это не получилось сделать. То, что «Спартак» не играет в финале Кубка России и какое место мы заняли в итоге в турнирной таблице, – не очень хорошо, довольными мы быть не можем, работая в таком большом клубе.

Я уверен, что «Спартак» выиграет следующий сезон. Клуб взял нового тренера, и руководство понимает, каких футболистов, на какие позиции нужно взять. Новый спортивный директор пришел в команду только полгода назад, но сейчас он понимает ситуацию в клубе на 100 процентов. Уверен, новый тренер со спортивным директором проделают хорошую работу.

  • «Спартак» занял 5-е место в РПЛ, в прошлом сезоне команда была 3-й.
  • В середине апреля клуб уволил Гильермо Абаскаля, Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды.
  • Босниец был формально повышен до главного тренера незадолго до окончания сезона.
  • В следующем сезоне главным тренером «Спартака» будет Деян Станкович.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир
Комментарии (14)
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O-kolesov
1716892870
В 2122 году
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andr45
1716894844
Первоочередная задача руководства - это разогнать всю эту зажравшуюся котлу сиволапых бездарей. Я имею ввиду СОБОЛЕВА, ЗИНЬКОВСКОГО, ДЕНИСОВА, ЛИТВИНОВА, МАСЛОВА. Пусть ищут новые места, авось какой-нибудь мадиаклуб потехи ради и приютит их) Далее, необходимо привить понимание, что футболисты получают огромные деньги, которые даже и не снятся подавляющему числу людей, ЧЕСТНО их зарабатывающих, и не снятся. Поэтому, тех кто этого не понимает, следует нещадно .ШТРАФОВАТЬ. И вообще, платить следует за КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, а не за промежуточные победы. И главное - КОРПОРАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА. Ни один сукин сын не должен давать интервью без разрешения спортивного директора. А, если и давать, то в стиле Ганчаренко, но в заключение обязательно поблаг
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...уефан
1716894935
...красиво спел...
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DOCTOR PENALTY
1716895171
..."Спартак выиграет следующий сезон." - звучит гордо, многообещающе, много лет подряд. (((
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Ageorgov
1716899552
По "народным мульти-медия" страданиям пятачки уже лет 5 как круглые чампиньоны! ХРЮ,мать вашу!
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NewLife
1716899905
Не важно, когда Спартак станет чемпионом, важно когда будет ликвидирован админ ресурс. Для этого достаточно, (1) чтобы глава РФС избирался общенародным голосованием под контролем клубов, (2) чтобы после каждой игры болельщики давали оценку судьями по 5 бальной шкале, и судьи после 3х игр имеющие рейтинг ниже 3х отстранялись бы от судейства до конца чемпионата. (3) чтобы был ликвидирован лимит на легионеров (4) чтобы было запрещено совмещать должности тренеров клубов и сборных. (5) чтобы футбольные телеканалы не могли быть в собственности владельцев клубов.
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Spartak_forv@
1716899991
Слишком много высоких слов,хотелось бы видеть высокие дела!
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alefreddy
1716904669
языком чесать не титул взять а уж игроки каждый год в мечтах и облаках летают
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anatolich72
1716917560
Смотрите трезво зениту на следующий год 100, да будет полный беспредел и судейский и любой.
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ВетеR
1716918746
как только Черногория станет чемпионом мира по хоккею, Спартак выиграет чемпионат
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