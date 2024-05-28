Назван состав сборной Бельгии на Евро-2024, Тедеско не взял Куртуа

В составе сборной Бельгии на чемпионат Европы-2024 включены 25 игроков. Среди них бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Вратари: Коэн Кастелс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон»), Матс Селс («Ноттингем Форест»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Вут Фас («Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Тома Мeнье («Трабзонспор»), Максим Де Кeйпер («Брюгге»).

Полузащитники: Орель Мангала («Ноттингем Форест»), Амаду Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Артур Вермерен («Атлетико»), Астер Вранкс («Вольфсбург»), Аксель Витсель («Атлетико»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома»), Луа Опенда («РБ Лейпциг»), Жоан Бакайоко (ПСВ), Янник Карраско («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Доди Лукебакио («Севилья»), Леандро Троссард («Арсенал»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»).