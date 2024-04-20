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    • Реакция Червиченко на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

    Реакция Червиченко на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Леонид Слуцкий стал лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам марта.

    «Я думаю, там работать не просто, тем более в чемпионате, который практически является чужим. Леониду здесь уже приклеили ярлык клоуна и шута, начали насмехаться, что он не тренер, а массовик-затейник, а он берет и показывает один из лучших результатов. Это говорит о том, что он разносторонний парень, умеет сочетать «массово-затейность» с профессиональной работой тренера. Как видим, это не мешает как минимум при работе за границей.

    У нас еще такая есть, я так понял, категория тренеров, как Слуцкий, Станислав Черчесов, у которых очень хорошо получается работать за рубежом, а внутри страны – нет. Не знаю, в чем парадокс, но вот два таких уже есть. Раньше был Валерий Непомнящий, который давал хорошие результаты в Африке, а здесь не получалось», – сказал Червиченко.

    • В марте «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого набрал 9 очков в 3 турах чемпионата.
    • Команда российского тренера выиграла 3 матча с общим счетом 7:0.
    • Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» прошедшей зимой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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