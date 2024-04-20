Реакция Червиченко на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Леонид Слуцкий стал лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам марта.

«Я думаю, там работать не просто, тем более в чемпионате, который практически является чужим. Леониду здесь уже приклеили ярлык клоуна и шута, начали насмехаться, что он не тренер, а массовик-затейник, а он берет и показывает один из лучших результатов. Это говорит о том, что он разносторонний парень, умеет сочетать «массово-затейность» с профессиональной работой тренера. Как видим, это не мешает как минимум при работе за границей.

У нас еще такая есть, я так понял, категория тренеров, как Слуцкий, Станислав Черчесов, у которых очень хорошо получается работать за рубежом, а внутри страны – нет. Не знаю, в чем парадокс, но вот два таких уже есть. Раньше был Валерий Непомнящий, который давал хорошие результаты в Африке, а здесь не получалось», – сказал Червиченко.