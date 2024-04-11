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    • «Олимпиакос» – «Фенербахче»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    «Олимпиакос» – «Фенербахче»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций встречаются «Олимпиакос» и «Фенербахче». Игра состоится в Пирее, начало – в 19:45 (мск).

    «Олимпиакос»

    На групповом этапе ЛЕ команда Карлуша Карвальяла играла с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и «Бачка Тополой». «Олимпиакос» набрал 7 очков и занял 3-е место.

    В 1/16 финала «Олимпиакос» переиграл «Ференцварош» – 1:0, 1:0, а в 1/8 финала прошел «Маккаби» Тель-Авив – 6:1, 1:4.

    «Фенербахче»

    Подопечные Исмаила Картала попали в одну группу ЛК с «Лудогорцем», «Норшелланном» и «Спартаком» из Трнавы. «Фенербахче» одержал 4 победы, потерпел 2 поражения, набрал 12 очков при разнице мячей – 13:11 и занял 1-е место.

    В 1/8 финала турецкая команда переиграла «Юнион» – 0:1, 3:0.

    Очные встречи

    Результаты встреч команд в ЛЕ:

    Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Фенербахче»

    Матчи между греками и турками – это всегда жарко и непредсказуемо. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68.

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    Источник: «Бомбардир»

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