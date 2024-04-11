Экс-тренер «Челси» и «Ювентуса» мог возглавить «Спартак», отступные Чалова, рекорд Мбаппе и другие новости

«Спартак» вел переговоры с бывшим главным тренером «Челси», «Ювентуса» и «Лацио»
РПЛ определила лучшего игрока марта
Павлюченко начал тренерскую карьеру
«Спартаку» предложили Бердыева
«Динамо» предложили вратаря Худякова из «Локо» – клуб рассматривает Помазуна и Агкацева
Стала известна сумма отступных в новом контракте Чалова с ЦСКА
«Зенит» выкупил Изидора у «Локо» – известна сумма
В «Баварии» анонсировали летнюю «революцию»
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
«Барселона» победила «ПСЖ» (3:2) в Париже в первом четвертьфинале ЛЧ (видеообзор), «Атлетико» выиграл у «Боруссии Д» (2:1) (видеообзор)