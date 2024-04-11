Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ПСЖ - Барса Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-тренер «Челси» и «Ювентуса» мог возглавить «Спартак», отступные Чалова, рекорд Мбаппе и другие новости

    Экс-тренер «Челси» и «Ювентуса» мог возглавить «Спартак», отступные Чалова, рекорд Мбаппе и другие новости

    «Спартак» вел переговоры с бывшим главным тренером «Челси», «Ювентуса» и «Лацио»

    РПЛ определила лучшего игрока марта

    Павлюченко начал тренерскую карьеру

    «Спартаку» предложили Бердыева

    «Динамо» предложили вратаря Худякова из «Локо» – клуб рассматривает Помазуна и Агкацева

    Стала известна сумма отступных в новом контракте Чалова с ЦСКА

    «Зенит» выкупил Изидора у «Локо» – известна сумма

    В «Баварии» анонсировали летнюю «революцию»

    Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

    «Барселона» победила «ПСЖ» (3:2) в Париже в первом четвертьфинале ЛЧ (видеообзор), «Атлетико» выиграл у «Боруссии Д» (2:1) (видеообзор)

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+