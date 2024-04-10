Павлюченко начал тренерскую карьеру

Бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2».
«Легендарный форвард присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство!» – говорится в сообщении клуба.
- «Родина-2» выступает в группе «золото» дивизиона A Второй лиги.
- На втором этапе соревнований команда занимает 8-е место с 5 очками после 6 матчей.
- Павлюченко завершил карьеру в профессиональном футболе в ногинской «Звезде» в 2022 году, но позднее выступал в Медиалиге.