Павлюченко начал тренерскую карьеру

Бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2».

«Легендарный форвард присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство!» – говорится в сообщении клуба.