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    Павлюченко начал тренерскую карьеру

    Бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2».

    «Легендарный форвард присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство!» – говорится в сообщении клуба.

    • «Родина-2» выступает в группе «золото» дивизиона A Второй лиги.
    • На втором этапе соревнований команда занимает 8-е место с 5 очками после 6 матчей.
    • Павлюченко завершил карьеру в профессиональном футболе в ногинской «Звезде» в 2022 году, но позднее выступал в Медиалиге.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Родина»

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    10.04.2024 15:15
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    Комментарии (6)
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    Mirak92
    1712751385
    Удачи Роме в начинание !
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    O-kolesov
    1712752196
    Тренер вратарей слышал, а вот тренер нападающих впервые. Всё равно успехов.
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    Цугундeр
    1712753466
    Тренировать стайку спящих гигантиков -такое себе...) Ну, хоть при деле , а не при микрофоне .
    Ответить
    FCSpartakM
    1712763272
    Ну в Павлюченко от тренера прям ничего не вижу. Он по карьере был достаточно ленив, хотя и проявил себя в целом, как один из лучших напов России своего поколения. Видимо, нужно было куда-то утсроиться
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    Ziklop
    1712767183
    спящий лентяй и тренер? шланг он по жизни, зарплату будет получать!
    Ответить
    zigbert
    1712771540
    Нам его игра знакома, Роме надо ехать в Рому, Ну а если по другому, можно просто выпить рому.
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