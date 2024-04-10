РПЛ определила лучшего игрока марта

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам марта.

Вместе с ним в число претендентов входили другой игрок «Ростова» Кирилл Щетинин, полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич.

Мохеби победил в каждом из трeх голосований: набрал по три голоса из пяти у экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», а болельщики отдали полузащитнику 45 процентов голосов.