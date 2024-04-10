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    РПЛ определила лучшего игрока марта

    Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам марта.

    Вместе с ним в число претендентов входили другой игрок «Ростова» Кирилл Щетинин, полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич.

    Мохеби победил в каждом из трeх голосований: набрал по три голоса из пяти у экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», а болельщики отдали полузащитнику 45 процентов голосов.

    • В марте Мохеби стал самым результативным игроком РПЛ с 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Полузащитник оформил по дублю в ворота «Краснодара» и «Динамо», также ассистировал Данилу Глебову во встрече с бело-голубыми.
    • Иранец перешел в «Ростов» в июле. В этом сезоне Мохеби провел за клуб 28 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    10.04.2024 12:34
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    Комментарии (6)
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    Дубина
    1712742304
    А Дзюба где???
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    СпорЦмен
    1712745355
    А почему болельщики срамтака молчат и не кричат Лещук?
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