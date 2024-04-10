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    Лига чемпионов. «Барселона» победила «ПСЖ» в Париже – 3:2

    «ПСЖ» потерпел домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Каталонцы выиграли в гостях со счетом 3:2 благодаря дублю Рафиньи и голу Андреаса Кристенсена, который забил в день своего 28-летия.

    У парижан отличились Усман Дембеле и Витинья.

    Ответная встреча состоится в Испании во вторник, 16 апреля.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рафинья, 37; 1:1 – Дембеле, 48; 2:1 – Витинья, 51; 2:2 – Рафинья, 62; 2:3 – Кристенсен, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2024 23:53
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    Комментарии (16)
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    Mirak92
    1712782686
    Пушка а не ЛЧ..Давно такого не видел ,все матчи на загляденья .
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    mutabor0992
    1712782700
    БарсААААААА!!!!Это просто ПРАЗДНИК!Отсношали этих выскочек с деньгами!!!Мбаппе дутыш.Без пространства просто ноль.Перекрыли ему кислород юнцы.Витинья просто урод!На 15 минуте должен был идти в душ.Рафинья -СУПЕР!Просто нет слов.Хочу финал Сити -Барса.
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    Mirak92
    1712782821
    Самое обидно !)Пошел я опять ссать ,прихожу 2-1 уже) так же было и с сити )) Следующий раз проссусь перед матчем))
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    SPACE TRUCKIN
    1712782829
    четвертьфиналы просто огонь!почти всегда они были более зрелищными,чем полуфиналы и финал....
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    ScarlettOgusania
    1712783089
    Доннарума скопипастил Лещука, выбив мяч на ногу Рафинье, и защита в ПСЖ, как в днище!) Барса уже одной ногой в полуфинале ЛЧ
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    mutabor0992
    1712783111
    Вот как ОНИ так играют?ХЗ.Просто фантастика!
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    mutabor0992
    1712783247
    Боюсь представить что будет на следующей неделе...Походу надо ДОПИНГ принимать,чтобы все матчи посмотреть.И пережить!
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    Artemka444
    1712783267
    Судейство просто рфплвское во всех четвертьфиналах А так если в два мяча не проиграл первый матч то во втором есть шансы А так ни рисунка ни идей ни у одних ни у вторых!!!
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    fakeid
    1712783884
    насколько жаль реал и сити, что кто-то должен рано выбыть — настолько не жаль эти 2 загибающиеся команды. барса вообще уже давно тюфяк, из-за долгов могут закрыть, но ещё подаёт признаки жизни. псжoпа тоже развал. гном ушёл, неймар ушёл, мбаппа тоже свалит. они уже чемп страны практически не вывозят, их периодически дерут, как спартаг. ну и объявленное сокращение бюджета, не тратить на игроков много денег, сделать ставку на молодых, и прочий бред. получилось анжи.
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