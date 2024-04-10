Лига чемпионов. «Барселона» победила «ПСЖ» в Париже – 3:2

«ПСЖ» потерпел домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Каталонцы выиграли в гостях со счетом 3:2 благодаря дублю Рафиньи и голу Андреаса Кристенсена, который забил в день своего 28-летия.

У парижан отличились Усман Дембеле и Витинья.

Ответная встреча состоится в Испании во вторник, 16 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рафинья, 37; 1:1 – Дембеле, 48; 2:1 – Витинья, 51; 2:2 – Рафинья, 62; 2:3 – Кристенсен, 77.

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