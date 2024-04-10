Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ПСЖ - Барса Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Федотов: «От лудомании арбитров в ФНЛ не уйдешь»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что его коллеги из Первой и Второй лиг делают ставки.

    «Это может быть проблемой, это же человеческий фактор. Каждый зарабатывает, как он может. Кто-то думает, что его не поймают, хотя сейчас это невозможно. Рано или поздно всe закончится. Зарплата в ФНЛ небольшая, тем более во втором дивизионе. К человеку в голову не залезешь, чтобы понять, для чего он пришeл в судейство. Таким способом он может зарабатывать деньги и неплохие, если скрывать это до поры до времени. А когда узнают, там уже много миллионов можно заработать.

    Из последнего, что я знаю, это ассистент из Ленобласти, у которого на счету оказалось то ли 60, то ли 80 миллионов, потраченных на ставки. При этом он судил. Когда это всe вскрылось, конечно, его отстранили. Но, наверно, он не сильно переживает с такими деньгами, что он остался без работы. Как арбитр первого дивизиона может заработать 80 миллионов? Никак. Это чисто человеческий фактор.

    • Федотов имеет в виду лайнсмена Александра Шимарыгина, который ставил в конторе под своими персональными данными.

    Для этого есть службы, которые всe это отслеживают и отсматривают. Это не так всe просто. Нашумевшая «Чайка», как пример. Кто-то где-то прокололся, кто-то где-то записал и не удалил. Это всe интересно. С этим надо бороться и над этим работать. Чтобы такого не было, можно и зарплаты повысить и тогда уже больше спрашивать с арбитров. От этого, скорее всего, не уйдeшь, но можно постараться минимизировать», – сказал Федотов.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • Ранее он вел свой ютуб-канал на тему судейства.

    Новости по теме
    Нейросеть предсказала, что «Спартак» и «Зенит» в ближайшие 50 лет опустятся в Первую лигу 5
    Евсеев прокомментировал увольнение из «Кубани» 3
    «Кубань» объявила об увольнении Евсеева 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2024 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+