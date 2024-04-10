Федотов: «От лудомании арбитров в ФНЛ не уйдешь»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что его коллеги из Первой и Второй лиг делают ставки.

«Это может быть проблемой, это же человеческий фактор. Каждый зарабатывает, как он может. Кто-то думает, что его не поймают, хотя сейчас это невозможно. Рано или поздно всe закончится. Зарплата в ФНЛ небольшая, тем более во втором дивизионе. К человеку в голову не залезешь, чтобы понять, для чего он пришeл в судейство. Таким способом он может зарабатывать деньги и неплохие, если скрывать это до поры до времени. А когда узнают, там уже много миллионов можно заработать.

Из последнего, что я знаю, это ассистент из Ленобласти, у которого на счету оказалось то ли 60, то ли 80 миллионов, потраченных на ставки. При этом он судил. Когда это всe вскрылось, конечно, его отстранили. Но, наверно, он не сильно переживает с такими деньгами, что он остался без работы. Как арбитр первого дивизиона может заработать 80 миллионов? Никак. Это чисто человеческий фактор.

Федотов имеет в виду лайнсмена Александра Шимарыгина, который ставил в конторе под своими персональными данными.

Для этого есть службы, которые всe это отслеживают и отсматривают. Это не так всe просто. Нашумевшая «Чайка», как пример. Кто-то где-то прокололся, кто-то где-то записал и не удалил. Это всe интересно. С этим надо бороться и над этим работать. Чтобы такого не было, можно и зарплаты повысить и тогда уже больше спрашивать с арбитров. От этого, скорее всего, не уйдeшь, но можно постараться минимизировать», – сказал Федотов.