Семин оценил успехи Слуцкого в Китае

Юрий Семин прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

Команда выиграла при российском тренере все 6 матчей сезона с общим счетом 14:2.

«Шанхай Шэньхуа» взял Суперкубок Китая и лидирует в чемпионате с 4-очковым отрывом.

Слуцкий установил рекорд, выдав лучший старт в истории клуба.

«Я всегда говорил, что он хороший тренер. Попробуйте прийти на работу и сходу побеждать. Некоторые приезжают в Россию и думают, что наш чемпионат выиграть очень легко. Но практически никто из иностранцев этого не делал.

В китайском чемпионате много хороших игроков, там работали многие хорошие тренеры. В каждой команде там есть иностранцы, на стадионах присутствует много зрителей.

Слуцкий – молодец, у него есть большой опыт, много побед. Он уже знает, как побеждать. Тот, кто это знает, и дальше будет побеждать.

Его результаты говорят о себе. Слуцкий прекрасно напомнил о себе, хотя пресса о нем писала несправедливо плохо», – сказал Семин.