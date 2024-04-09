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    Семин оценил успехи Слуцкого в Китае

    Юрий Семин прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

    • Команда выиграла при российском тренере все 6 матчей сезона с общим счетом 14:2.
    • «Шанхай Шэньхуа» взял Суперкубок Китая и лидирует в чемпионате с 4-очковым отрывом.
    • Слуцкий установил рекорд, выдав лучший старт в истории клуба.

    «Я всегда говорил, что он хороший тренер. Попробуйте прийти на работу и сходу побеждать. Некоторые приезжают в Россию и думают, что наш чемпионат выиграть очень легко. Но практически никто из иностранцев этого не делал.

    В китайском чемпионате много хороших игроков, там работали многие хорошие тренеры. В каждой команде там есть иностранцы, на стадионах присутствует много зрителей.

    Слуцкий – молодец, у него есть большой опыт, много побед. Он уже знает, как побеждать. Тот, кто это знает, и дальше будет побеждать.

    Его результаты говорят о себе. Слуцкий прекрасно напомнил о себе, хотя пресса о нем писала несправедливо плохо», – сказал Семин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2024 20:54
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1712685628
    ... ну, вот... Юрий Павлович расставил всё на свои места и дал оценку... Где там Мостовой, иди Палычу возрази...
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    Suvorov71
    1712687321
    Ю.П.- это тренер который знает цену работы в футболе, это не Буланов или Гена Флюгер, он чемпион, а что ответит Сашко Мост на это высказывание Семин, а Мост?
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