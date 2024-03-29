Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор Simple Sport раскрыл детали последнего разговора с Уткиным перед его смертью

Гендиректор Simple Sport раскрыл детали последнего разговора с Уткиным перед его смертью

29 марта 2024, 15:30

Генеральный директор Simple Sport Сергей Меньшиков разговаривал с Василием Уткиным в день его смерти.

Менеджер раскрыл детали их последнего разговора.

«20 марта мы с Васей должны были улетать в Алма-Ату. У нас было запланировано мероприятие, мы ехали заработать деньги для «Эгриси».

За день до смерти Вася себя неважно чувствовал. На следующее утро я как обычно написал Васе: «Как дела? Как себя чувствуешь? Что нового?»

Он ответил, что чувствует себя ужасно. Я не думал, что будет что-то страшное. Тогда мне казалось, что самое плохое – надо будет искать замену на мероприятие в Алма-Ате.

После утреннего сообщения, примерно через час, Вася перезвонил: «Мне совсем нехорошо, нужно вызвать скорую». Пожаловался на то, что у него аритмия.

Я посоветовал вызвать кардиологическую неотложку, они быстрее всего приедут, снимут кардиограмму и скажут, что делать дальше. Мы постоянно были на связи. Я спрашивал, приехали или нет, он отвечал: «Жду». Потом написал: «Приехали, сейчас будут смотреть».

Минут через 15 после приезда неотложки Вася перезвонил, у него был очень испуганный голос: «Все очень страшно, похоже, у меня тромб в легочной артерии. Сейчас будем смотреть».

В конце разговора он, видимо от испуга, перешел на деловой тон: «Все, давай разруливать. Видимо, в Казахстан не едем. Сейчас едем в больницу». Это был мой последний разговор с Васей.

Он попросил быть на связи с Андреем – это его помощник и водитель. Он поехал с ним в Пироговскую больницу. Андрей общался с бригадой скорой помощи, там ему сказали: «Не переживайте, все будет нормально».

Затем они увезли Васю в реанимацию. Андрей сидел у дверей реанимации. И даже в тот момент я не понимал всей серьезности ситуации, думал, что в реанимации сердечный ритм выравнивают, а тромб лечится – сосуд расширяют, чтобы тромб прошел.

Следующие полтора часа мы постоянно списывались с Андреем. Он отвечал, что врачи ничего не говорят. А потом звонит: «Сереж, Вася умер».

Я сразу сел. Спросил: «Мама и сестра знают?» Он сказал: «Я сейчас дозвонюсь Васиной сестре, с ней обсужу». Я понял, что есть какой-то временной гэп до того момента, как информацию сольют. Важно, чтобы семья узнала об этом не из СМИ.

Я позвонил сразу ближайшим друзьям Васи – Стасу Гридасову и Сергею Микулику. Дальше позвонил Роме Нагучеву, потому что его мы планировали как замену на мероприятие.

Дальше я ждал, пока Андрей сообщит маме и сестре. Но, к сожалению, информация пошла раньше, и через полчаса после смерти Карп первым опубликовал ее», – рассказал Меньшиков.

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: ютуб-канал «Эгриси»
Медиафутбол Уткин Василий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
1
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
3
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
7
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
3
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Все новости
Все новости
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
2
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
16:50
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
16:16
1
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
2
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
4
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
10
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
19
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
11:54
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+