Гендиректор Simple Sport раскрыл детали последнего разговора с Уткиным перед его смертью

Генеральный директор Simple Sport Сергей Меньшиков разговаривал с Василием Уткиным в день его смерти.

Менеджер раскрыл детали их последнего разговора.

«20 марта мы с Васей должны были улетать в Алма-Ату. У нас было запланировано мероприятие, мы ехали заработать деньги для «Эгриси».

За день до смерти Вася себя неважно чувствовал. На следующее утро я как обычно написал Васе: «Как дела? Как себя чувствуешь? Что нового?»

Он ответил, что чувствует себя ужасно. Я не думал, что будет что-то страшное. Тогда мне казалось, что самое плохое – надо будет искать замену на мероприятие в Алма-Ате.

После утреннего сообщения, примерно через час, Вася перезвонил: «Мне совсем нехорошо, нужно вызвать скорую». Пожаловался на то, что у него аритмия.

Я посоветовал вызвать кардиологическую неотложку, они быстрее всего приедут, снимут кардиограмму и скажут, что делать дальше. Мы постоянно были на связи. Я спрашивал, приехали или нет, он отвечал: «Жду». Потом написал: «Приехали, сейчас будут смотреть».

Минут через 15 после приезда неотложки Вася перезвонил, у него был очень испуганный голос: «Все очень страшно, похоже, у меня тромб в легочной артерии. Сейчас будем смотреть».

В конце разговора он, видимо от испуга, перешел на деловой тон: «Все, давай разруливать. Видимо, в Казахстан не едем. Сейчас едем в больницу». Это был мой последний разговор с Васей.

Он попросил быть на связи с Андреем – это его помощник и водитель. Он поехал с ним в Пироговскую больницу. Андрей общался с бригадой скорой помощи, там ему сказали: «Не переживайте, все будет нормально».

Затем они увезли Васю в реанимацию. Андрей сидел у дверей реанимации. И даже в тот момент я не понимал всей серьезности ситуации, думал, что в реанимации сердечный ритм выравнивают, а тромб лечится – сосуд расширяют, чтобы тромб прошел.

Следующие полтора часа мы постоянно списывались с Андреем. Он отвечал, что врачи ничего не говорят. А потом звонит: «Сереж, Вася умер».

Я сразу сел. Спросил: «Мама и сестра знают?» Он сказал: «Я сейчас дозвонюсь Васиной сестре, с ней обсужу». Я понял, что есть какой-то временной гэп до того момента, как информацию сольют. Важно, чтобы семья узнала об этом не из СМИ.

Я позвонил сразу ближайшим друзьям Васи – Стасу Гридасову и Сергею Микулику. Дальше позвонил Роме Нагучеву, потому что его мы планировали как замену на мероприятие.

Дальше я ждал, пока Андрей сообщит маме и сестре. Но, к сожалению, информация пошла раньше, и через полчаса после смерти Карп первым опубликовал ее», – рассказал Меньшиков.