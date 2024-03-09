Поражение «Краснодара», Слуцкий лидирует в Китае, Винисиус может перейти в «ПСЖ» и другие новости

Мележиков рассказал об условиях, на которых Промес возвращался в «Спартак».

«Бухал с друзьями»: Смолов рассказал, как переживал незабитый пенальти в матче ЧМ-2018 с Хорватией.

Смолов может уехать в ОАЭ.

Известен клуб Лиги 1, которому Мостовой отказал летом.

«Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая.

Смолов рассказал, почему не пошел на голую вечеринку Ивлеевой.

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Стало известно, почему «Краснодар» в 2016 году не продал Смолова в «Спартак».

Клуб Малкома повторил мировой рекорд по победам подряд.

РПЛ. Лидирующий «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2), у Мохеби дубль.