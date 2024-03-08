«Бухал с друзьями»: Смолов рассказал, как переживал незабитый пенальти в матче ЧМ-2018 с Хорватией

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Форвард на тот момент «Краснодара» пробил паненкой в послематчевой серии.

Голкипер Хорватии Даниэль Субашич справился с ударом.

Хорваты на том турнире дошли до финала.

«Чему меня научила неделя после чемпионата мира, когда я ни с кем не общался? Да ничему, это депрессия, чему она может научить? Это такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал, вот, у меня там десять дней отдыха, ну вот и бухал с друзьями там. Ну, попытка просто как бы вот забыться», – сказал Смолов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».