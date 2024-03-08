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    • «Бухал с друзьями»: Смолов рассказал, как переживал незабитый пенальти в матче ЧМ-2018 с Хорватией

    «Бухал с друзьями»: Смолов рассказал, как переживал незабитый пенальти в матче ЧМ-2018 с Хорватией

    Экс-нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

    • Форвард на тот момент «Краснодара» пробил паненкой в послематчевой серии.
    • Голкипер Хорватии Даниэль Субашич справился с ударом.
    • Хорваты на том турнире дошли до финала.

    «Чему меня научила неделя после чемпионата мира, когда я ни с кем не общался? Да ничему, это депрессия, чему она может научить? Это такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал, вот, у меня там десять дней отдыха, ну вот и бухал с друзьями там. Ну, попытка просто как бы вот забыться», – сказал Смолов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    MaxRnD
    1709904203
    О какой обучаемости речь, когда там мозги, как у аквариумной рыбки
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    WE ARE FOR PETER
    1709904398
    Слабак
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    ...уефан
    1709905161
    ...бухалово, шмыгалово - голы не забивалово. Можно и наоборот прочитать(...
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    фанат джигурды
    1709911309
    А когда своим голевым касанием Анжи в ФНЛ отправил, что делал?
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