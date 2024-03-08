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    • Стало известно, почему «Краснодар» в 2016 году не продал Смолова в «Спартак»

    Стало известно, почему «Краснодар» в 2016 году не продал Смолова в «Спартак»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что в 2016 году мог оказаться в «Спартаке».

    – Я в целом готов был рассмотреть, потому что и личные условия меня устраивали. С учетом того, что я пришел свободным агентом, через год – ну прям большие деньги.

    Меня позвал Сергей Николаевич [Галицкий], на трибуне мы разговаривали, я помню, на стадионе один на один. И он говорит: «Федь, извини, ничего личного, я с Леонидом Федуном поругался, поэтому в «Спартак» я тебя принципиально не продам».

    Притом, что он говорит: «Я прекрасно понимаю, что за год, придя свободным агентом... За тебя дают 18 [миллионов]».

    – А ты был готов ему оппонировать? Сказать, ну это ваши отношения с Федуном.

    – Не могу сказать, что я прям уж вот так горел желанием перейти в «Спартак». Просто был такой разговор. Мы на этом фоне пересмотрели мои условия.

    • Причиной ссоры Галицкого и Федуна в том 2016 году был трансфер воспитанника академии «Краснодара» Ивана Репяха в «Спартак». Галицкий был в обиде, что москвичи увели его футболиста. Сейчас 22-летний Репях, которого считали одним из главных талантов по своему возрасту, в тамбовском «Спартаке» из Второй лиги.
    • Смолов летом станет свободным агентом.

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    Источник: «Бомбардир»

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