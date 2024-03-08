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    • Смолов рассказал, почему не пошел на голую вечеринку Ивлеевой

    Смолов рассказал, почему не пошел на голую вечеринку Ивлеевой

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» подтвердил, что в декабре его приглашали на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой.

    • Телеведущая организовала вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
    • На ней были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.
    • Вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.
    • После публикации фото и видео участников мероприятия стали «отменять».

    – В конце прошлого года твоя фамилия совершенно неожиданно оказалась в списке приглашенных на вечеринку, после которой все были в водолазках и извинялись. Тебя удивило, что тебя звали? Что это было?

    – Нам с женой Кариной прислали совместные пригласительные на эту вечеринку. Но я так понимаю, что был большой список гостей – просто подавляющее меньшинство туда пришло.

    Но я даже ни секунды не рассматривал, потому что когда я прочитал про дресс-код и направленность вечеринки – ну, я сразу понял, что даже если бы... Я, конечно, не мог представить масштаб...

    – Последствий.

    – Да, последствий. У меня сейчас другое слово было в голове.

    – Но на ту же букву.

    – Да-да, именно. Но я сразу понял, что даже без этих последствий мое появление там мне точно не на руку, поэтому я даже ни секунды не сомневался, что я туда не пойду.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1709911964
    Жена не отпустила. А так бы, тоже зашел не в ту дверь.
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    ...уефан
    1709912293
    ...у Феди нет лишней пары носков, чтобы идти туда)...
    Ответить
    MaxRnD
    1709915835
    Несостоявшийся зять Ельцина чуть было не вляпался
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