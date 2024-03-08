Мележиков рассказал об условиях, на которых Промес возвращался в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему повторный переход полузащитника Квинси Промеса в клуб обошелся дешевле, чем мог бы быть. Функционер осуществлял возвращение игрока в Россию в 2021 году.

– За Промеса «Аяксу» отдали 8,5 миллиона евро. Без уголовного шлейфа обошелся бы в два раза дороже?

– Ну, стоил бы не меньше 12 миллионов. «Спартаку» удалось сбить цену. Но дальше началось самое сложное. Что хочет продавец? Все и сразу! А мы должны были минимизировать риски, в случае если игрока признают виновным, встанет вопрос об экстрадиции и Промес автоматически потеряет разрешение на работу. Какой смысл платить за футболиста, который не имеет права выходить на поле?

– Логично.

– Мы со спортивным директором Поповым решили вопрос. Разбили платежи на четыре года, причем прописали, что они немедленно останавливаются, если Квинси возвращается на родину. Голландцы упорствовали, хотели получить всю сумму при любом раскладе. Мы же понимали, что обязаны подстраховаться, это было наше жесткое условие. Иначе бы на сделку не пошли.