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    • Мележиков рассказал об условиях, на которых Промес возвращался в «Спартак»

    Мележиков рассказал об условиях, на которых Промес возвращался в «Спартак»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему повторный переход полузащитника Квинси Промеса в клуб обошелся дешевле, чем мог бы быть. Функционер осуществлял возвращение игрока в Россию в 2021 году.

    – За Промеса «Аяксу» отдали 8,5 миллиона евро. Без уголовного шлейфа обошелся бы в два раза дороже?

    – Ну, стоил бы не меньше 12 миллионов. «Спартаку» удалось сбить цену. Но дальше началось самое сложное. Что хочет продавец? Все и сразу! А мы должны были минимизировать риски, в случае если игрока признают виновным, встанет вопрос об экстрадиции и Промес автоматически потеряет разрешение на работу. Какой смысл платить за футболиста, который не имеет права выходить на поле?

    – Логично.

    – Мы со спортивным директором Поповым решили вопрос. Разбили платежи на четыре года, причем прописали, что они немедленно останавливаются, если Квинси возвращается на родину. Голландцы упорствовали, хотели получить всю сумму при любом раскладе. Мы же понимали, что обязаны подстраховаться, это было наше жесткое условие. Иначе бы на сделку не пошли.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • В Нидерландах Промеса приговорили к двум тюремным срокам: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • Контракт со «Спартаком» истекает летом, но неофициально сообщалось, что он уже автоматически продлен.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии (9)
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    WE ARE FOR PETER
    1709889177
    Мошенники))) все им мало
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    WE ARE FOR PETER
    1709890050
    Расследовать пора енто дело независимым экспертам! Чую там обворовали Лукойл хорошо
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709897208
    А ведь знали, когда покупали Свинси Промяса, что он балуется ножичками, вся харя белая и ноздри забиты коксом и все равно купили. Какой позор. Расформировать антинародных. Гыгыгы
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    TIMOTHY
    1709897220
    Уже уголовника брали по дешёвке на распродаже))
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