«Динамо» жестко потроллило «Спартак»

«Динамо» высмеяло сегодняшние негативные события, связанные со «Спартаком».
- Квинси Промесу не дали улететь в Россию из ОАЭ.
- Он уже несколько часов находится в отделении полиции.
- РПЛ временно запретила «Спартаку» играть на домашнем стадионе.
- На «Лукойл Арене» возникли проблемы с газоном – команда будет принимать «Факел» в «Лужниках».
«К дерби с «Локо» готовятся не только футболисты, но и поляна на «ВТБ Арене» 😉
Все игроки ✅
Зелeный газон ✅
Заполненные трибуны 🔜» – говорится в публикации «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Динамо»