«Динамо» жестко потроллило «Спартак»

«Динамо» высмеяло сегодняшние негативные события, связанные со «Спартаком».

Квинси Промесу не дали улететь в Россию из ОАЭ.

Он уже несколько часов находится в отделении полиции.

РПЛ временно запретила «Спартаку» играть на домашнем стадионе.

На «Лукойл Арене» возникли проблемы с газоном – команда будет принимать «Факел» в «Лужниках».

«К дерби с «Локо» готовятся не только футболисты, но и поляна на «ВТБ Арене» 😉

Все игроки ✅

Зелeный газон ✅

Заполненные трибуны 🔜» – говорится в публикации «Динамо».