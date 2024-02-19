«Лига Ставок» внедрила российскую систему по управлению клиентскими данными

«Лига Ставок» и IT-компания HFLabs завершили проект, направленный на повышение качества клиентских данных. Теперь букмекер использует российское решение, чтобы оптимизировать процесс обслуживания клиентов.

При онлайн-регистрации или обращении в клуб клиенты «Лиги Ставок» предоставляют персональные данные. Из-за того, что раньше эти данные централизованно не проверялись на наличие дублей, некоторые клиенты потенциально могли иметь несколько аккаунтов. Чтобы исключить техническую возможность для этого, «Лига Ставок» внедрила систему класса Customer Data Integration (CDI) – «Единый клиент» от HFLabs, которая объединяет дубли и собирает данные о клиентах в эталонные записи.

Внедрение системы «Единый клиент» показало, что в базе букмекера присутствует некоторое количество клиентов с более чем одним аккаунтом. В настоящий момент регистрационные данные ежедневно сопоставляются с имеющимися во внутренних системах букмекера. А в будущем дедупликация будет происходить в режиме реального времени.

Благодаря отсутствию дублей «Лига Ставок» получила возможность повысить уровень персонализации и сделать клиентам предложения, максимально отвечающие их стилю игры.

«Реализация проекта с HFLabs позволила нам не только повысить качество обслуживания клиентов, но и поднять эффективность внутренних бизнес-процессов. Также использование отечественного поставщика IT-решений позволяет нам не опасаться санкционных рисков, что особенно актуально в текущих геополитических условиях. А получение информации в онлайн-режиме дает компании возможность предоставлять высокий уровень сервиса вновь зарегистрированным клиентам», – прокомментировал Дмитрий Акимов, директор центра аналитики БК «Лига Ставок».

«Сотрудничество с «Лигой Ставок» – наш первый проект для букмекерского рынка, который позволил погрузиться в специфику этой отрасли. Например, букмекерам часто приходится иметь дело с неполными данными. Имея точную информацию о клиентах, компания сможет получить полную картину об их предпочтениях. А еще качественные клиентские данные помогают быстрее обслуживать пользователей. Когда человек пишет в чат-бот, оператор может сразу увидеть всю информацию о нем», – добавляет Роза Литвинова, директор по проектам HFLabs.