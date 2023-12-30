Итальянский тренер «Химок» объяснил неудачи Миранчука в Серии А

Тренер «Химок» по физподготовке Сержио Джованни высказался об итальянском периоде карьеры Алексея Миранчука.

Полузащитник поиграл за «Аталанту» и «Торино».

Суммарно он провел 99 матчей, забил 14 голов и сделал 15 ассистов.

Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

– Почему в Италии не получается у Алексея Миранчука?

– В Италии невероятное внимание фанатов и давление со стороны прессы. Когда я работал в команде из Серии В, на презентацию нового игрока могли прийти восемь тысяч болельщиков.

Если футболист провел плохой матч, а потом его увидели в кофейне, в газетах могли начать писать, что он был пьян.

– Так он же был в кофейне.

– В том-то и дело! Давление невероятное. В России такого нет. Здесь большие города, ты можешь пойти куда угодно, за тобой никто не следит.

В Италии тебе не скрыться. Там четыре газеты, которые пишут только о спорте каждый день! 50 страниц, 45 из которых – про футбол. Ежедневно!

Если футболист вышел на поле с левой ноги, а не с правой, как он делает это обычно, журналисты начнут писать: «Что происходит? Почему он вышел на поле с левой ноги?» Команда выиграла пять матчей подряд, а потом сыграла вничью? В газетах пишут: «Кризис!»

В России вполне нормальной считается ситуация, когда две команды из одного чемпионата тренируются на соседних полях во время сборов. Здесь нет ничего особенного в том, что перед матчем судьи живут в одном отеле с одной из команд.

Такое, например, регулярно случается в Грозном. Мы приезжаем на выезд, судьи живут с нами в одном отеле. Это нормально! В Италии из этого могли бы раздуть грандиозный скандал. Просто два разных мира.

– И все-таки, какие конкретно проблемы у Миранчука?

– Миранчук может играть в Серии А. Футбольные качества позволяют ему это. Но в Италии сложно адаптироваться. Особенно после России, где ты потренировался и чувствуешь себя абсолютно свободным.

В Италии у футболиста нет частной жизни, колоссальное давление. Никто из российских футболистов не может быть готов к этому.