Анчелотти прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями в связи с заключением нового соглашения с клубом.
Контракт между сторонами продлен до 2026 года.
«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов.
Спасибо всем и вперед, «Реал»!» – написал итальянец в соцсетях.
- Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года.
- До этого он возглавлял команду с 2013 по 2015 год.
- За оба периода тренер выиграл с мадридцами 10 трофеев.
Источник: твиттер Карло Анчелотти