Анчелотти прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями в связи с заключением нового соглашения с клубом.

Контракт между сторонами продлен до 2026 года.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» вместе продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов.

Спасибо всем и вперед, «Реал»!» – написал итальянец в соцсетях.