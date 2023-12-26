Семин назвал трех лучших молодых футболистов РПЛ 2023 года

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал о лучших игроках РПЛ в этом году.

«Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка – лучшая в РПЛ».