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    Семин назвал трех лучших молодых футболистов РПЛ 2023 года

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал о лучших игроках РПЛ в этом году.

    «Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка – лучшая в РПЛ».

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    Источник: «РБ Спорт»

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