Семин назвал трех лучших молодых футболистов РПЛ 2023 года

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал о лучших игроках РПЛ в этом году.
«Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка – лучшая в РПЛ».
- Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел в этом сезоне 18 матчей в РПЛ и забил 8 голов.
- Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сыграл в РПЛ 13 встреч, дважды отметился голами и четыре раза результативными передачами.
- Полузащитник «Краснодара» Александр Черников провел 17 матчей в РПЛ в сезоне-2023/24 и забил 1 гол.
Источник: «РБ Спорт»